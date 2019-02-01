الرئيس السوداني ساخراً: "واتساب" و"فيسبوك" لا تغيّر رؤساء

سخر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، من استخدام المحتجين المعارضين في بلاده لمواقع التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين.

وقال البشير، أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون من مدينة كسلا شرق البلاد، إن"الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر الواتساب والفيسبوك وإنما عبر الانتخابات".

ودأب منظمو الاحتجاجات المعارضة للحكومة، والتي هزت السودان لأسابيع، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" لحشد المتظاهرين.

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وأضاف "لا بد من إرضاء جماهيرنا وخاصة الشباب وهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم".

ووثق النشطاء الاحتجاجات، التي اندلعت منذ 19 ديسمبر الماضي، من خلال نشر الكثير من صور الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقود التظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي يصدر بشكل منتظم إعلانات على الإنترنت للمظاهرات المقبلة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤولون حكوميون أن 30 شخصاً قتلوا في أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين.

وانطلقت التظاهرات أساساً للاحتجاج على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.