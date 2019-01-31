كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعتزم وضع خطة طريق مع كوريا الشمالية قبيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري مفاوضات مع كوريا الشمالية لوضع خطة طريق قبيل قمة الرؤساء في نهاية فبراير.

وقال بيجان متحدثا في جامعة ستانفورد:"الرئيس ترامي والرئيس كيم سيعقدان القمة الثانية في أواخر فبراير، إننا نتطلع إلى إجراء مفاوضات على مستوى العمل مع شركائنا الكوريين الشماليين قبيل القمة بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة، ووضع خارطة طريق للمفاوضات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال اليوم الخميس إنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي ستعقد في دولة آسيوية.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير المقبل، مضيفا: "سنعقدها في مكان ما بآسيا".

يذكر أن كيم قد تعهد خلال اجتماعه مع ترامب في 12 يونيو بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، ولكن أفعاله منذ ذلك الوقت لم تحقق ما تصبو إليه واشنطن من اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحة ربما تشكل تهديدا للولايات المتحدة.