كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على "غدوة" جنوب سبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غرفة عمليات الكرامة، عن نجاح طلائع الجيش الليبي بدخول منطقة غدوة جنوب سبها، مساء الخميس. وقالت، خلال بيان لها إن "الجيش سيبدأ في التمركز في الغدوة وتطهيرها والانتقال إلى ما بعدها، وذلك لأجل تأمين أهلنا في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات لهم، إضافة إلى دحر العصابات الإجرامية وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة مواطنيها أو سيادة أراضينا" بحسب ما افادت صحيفة "المتوسط الليبية". وأكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية في سبها، علي الطرشاني، "أن الأوضاع في سبها تحسنت كثيراً عقب دخول قوات الجيش للمدينة". وأضاف الطرشاني ، خلال تصريحات صحفية له "هناك تحديات تواجه المؤسسات الأمنية في سبها أبرزها التركيبة القبلية الصعبة في المدينة ، لكن هناك تحركات لحل تلك المشكلات وإنهائها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة". وأشار إلى أن الغرفة الأمنية بحاج إلى إمكانيات لوجستية وأجهزة متطورة وأسلحة مشيراً إلى أن زيارة وزير داخلية الحكومة المؤقتة هدفها وضع الخطوط في مسارها وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية في سبها.

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