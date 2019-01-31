كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن موعد ومكان لقائه مع كيم الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت تكهنات قد أشارت إلى فيتنام، ضمن أماكن أخرى، لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية.
وقال ترامب عن الكوريين الشماليين: "إنهم يرغبون كثيراً في عقد القمة".
ورغم عدم صدور أي إشارات عن حدوث تقدم فى مسألة نزع السلاح النووي، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن "بيونغ يانغ أوقفت تجاربها النووية والصاروخية".
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