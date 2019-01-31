كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: اعتقال 3 بتهمة التآمر للإطاحة بمادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهم ريفيرول خوليو بورجيس السياسي المعارض الذي يعيش في المنفى بالتورط في المؤامرة، وقال إن "إثنين من ضباط الجيش اعتقلا لتعاونهما مع مجموعة من المأجورين الذين دخلوا البلاد من كولومبيا، وخططوا لتنفيذ عمليات إغتيال انتقائية لعدد من القادة السياسيين والعسكريين".
وقال الوزير الفنزويلي: "إنه تم أيضاً اعتقال ضابط متقاعد برتبة كولونيل، كان يخطط لشن هجمات ضد المنشآت العسكرية".
ويتهم مادورو كولومبيا بتدريب المرتزقة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات فى فنزويلا، بينما تنفي بوجوتا هذه المزاعم.
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