بنكيران لرئيسة المحمدية.. كوني نزيهة ولا تلتفتي لـ”شماكرية السياسة”

أوصى عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إيمان صابر، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بأن تحافظ على نظافة اليد في التدبير، لتحافظ على الثقة بينها وبين مستشاري الإتحاد الإشتراكي المتحالفين معها، وكذا تحسين العلاقة مع السلطة.

وقال بنكيران في استقباله لصابر مساء اليوم الخميس، إن من لا يملك علاقة جيدة بالسلطة في المغرب لا يمكنه أن ينفذ أي شيء على الواقع، داعيا إياها إلى عدم الإلتفات إلى من أسماهم “شماكرية السياسة” الذين يزايدون عليها برفض تحسين العلاقة مع السلطات المحلية.

بنكيران أكد للقيادية في حزبه بالمحمدية على أن تلتزم بالنزاهة في التدبير، وأن تحسن التعامل مع المال العام، مشددا على أن التعويضات التي يتحصلها المنتخبون تبقى مقبولة ما دامت قانونية، بحسب تعبيره.