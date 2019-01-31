“طنجاوي”: زوجتي أصيبت بانفلونزا الخنازير ويصرخ: عطيوني حقي وعتقو لي مرتي..ومدير المستشفى: استقبلنا 4 حالات انفلونزا-فيديو

طنجة- فيديو: يونس الميموني

بكثير من الألم والغضب، كشف المواطن عمر، ابن مدينة طنجة الذي يشتغل كحارس ليلي، اليوم الخميس، تفاصيل معاناته بعد إصابة زوجته حديثة الولادة بانفلونزا الخنازير “ان وان اش وان”، قائلا إن والدة أبناءه التقطت الفيروس من داخل مستشفى محمد الخامس الذي دخلت إليه الأسبوع الماضي، مطالبا بإنقاذها خوفا عليها من الموت.

عمر ظهر في الفيديو المصور مع “اليوم24” وهو يرتعش من شدة الغصة التي تعتصر قلبه، وقال إن تفاصيل الحادث تعود إلى يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي أنجبت فيه زوجته، وغادرت المستشفى يوم السبت، وظلت في حالة صحية حرجة إلى غاية يوم الأحد، بعدما اشتد ضيق صدرها.

وأضاف المتحدث أنه نقله زوجته إلى مسشتفى محمد الخامس في مدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، وتم إدخالها إلى قسم الانعاش دون الكشف عن مرضها، وظل الطبيب حسب الزوج يؤكد أنها تعاني تعفنات على مستوى الصدر فقط.

عمر الذي تحدث إلى الموقع بطريقة مؤثرة جدا، قال إنه بعد أربعة أيام داخل الإنعاش، أخبره الطبيب، اليوم الخميس، أن زوجته مصابة بانفلونزا الخنازير، وحالتها الصحية حرجة.

التصريح الذي أدلى به المواطن الطنجاوي، كشف من خلاله أن زوجته التقطت المرض من داخل المستشفى، في الوقت الذي وضعت فيه مولودها.