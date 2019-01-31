الدفاع الجديدي يشكو الحكام للجامعة.. “تم حرماننا من ضربتي جزاء واضحتين أمام الرجاء”

التحق فريق الدفاع الحسني الجديدي، بالأندية التي وجهت مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تشتكي فيها من ما تسميه بـ”الظلم التحكيمي” الذي طال الفريق في مبارياته الأخيرة، خاصة مباراته الأخيرة أمام الرجاء، والتي يرى النادي بأنه حرم خلالها من ضربة جزاء، على الرغم من أن الحكم رضوان جيد، احتسب ضربتي جزاء للفريق الدكالي.
وأصدر النادي الدكالي، مساء اليوم بلاغا رسميا، جاء فيه، إنه ” في إطار انخراط فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم في تحسين المنظومة الكروية والمساهمة في الرفع من قيمتها على جميع المستويات، خاصة على المستوى التحكيمي، راسل المكتب المديري للفريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و اللجنة الوطنية للتحكيم، حيث بات الفريق الجديدي يشكو من مجموعة من الأخطاء التحكيمية التي كان لها تأثير على نتائج المباريات، خصوصا في المقابلتين الأخيرتين ضد كل من حسنية أكادير عن الدورة 14 والرجاء البيضاوي عن الدورة 15 من البطولة”
وأضاف “ولعل مثل هاته الأخطاء القاتلة والتي تؤثر بشكل مباشر على مسار الفريق في البطولة الاحترافية لن تلمع صورة الكرة الوطنية رغم المجهودات التي تبذلها كل الأطراف، وهذا ما لاحظناه جليا في المقابلة الأخيرة إذ تغاضى الحكم عن ضربتي جزاء واضحتين، حيث لامست الكرة يد مدافع فريق الرجاء البيضاوي داخل مربع العمليات في مناسبتين”.
وأردف ” في مباراة حسنية أكادير والدفاع الحسني الجديدي عانى الأخير أيضا من أضرار تحكيمية من بينها الورقة الصفراء الأولى التي تلقاها اللاعب طارق أستاتي بعد إعلان الحكم عن ضربة خطأ ضد حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي والتي كان لها تأثير في خروج اللاعب بالطرد، بالإضافة الى اسقاط حارس مرمى الخصم لمهاجم الدفاع الحسني الجديدي سايمون مسوفا خارج مربع العمليات في فرصة سانحة تستدعي الطرد مباشرة ، مقتصرا فقط حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء”.
و في سياق آخر تأسف النادي لبعض الجماهير الجديدية التي منعت من الولوج الى الملعب رغم توفرها على تذاكر المباراة و كذا بعض الصحافيين الذين منعوا من الدخول الى الملعب بعد اقفال الأبواب وذلك “ناتج عن قرار انفرادي لرجال الأمن دون علم المكتب المديري للفريق ،و سنسعى لتدارك الأمر مستقبلا للحد من مثل هاته الإنفلاتات”، حسب بلاغ النادي.
و في الأخير، دعا النادي ” جميع الفعاليات الرياضية بالمدينة والسلطات المحلية ، المجتمع المدني وكل الغيورين و المتداخلين الى الإلتفاف حول الفريق فيما تبقى من الدورات للدفع به نحو الأمام لتحقيق نتائج إيجابية”.
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