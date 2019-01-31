انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: سنسحب قواتنا من أفغانستان بشرط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 11:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيسحب قوات بلاده من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاماً.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات ترامب، التي تُعتبر الأولى من نوعها في ظل استمرار المباحثات بين بلاده وحركة "طالبان"، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي بدأت منتصف يناير 2019.

وأعلنت حركة طالبان، الاثنين الماضي، استئناف مفاوضات السلام مع المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، بالعاصمة الدوحة.

وذكر زاد أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وضعتا الخطوط العريضة لاتفاق سلام، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الحركة قبلت مطالب أمريكية رئيسية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قليل من إعلان حركة "طالبان" الهجوم بالصواريخ على قاعدة "باغرام" الجوية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، في شمال العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له، إن مسلّحي الحركة استهدفوا بوابل من الصواريخ قاعدة "باغرام" الأمريكية، مضيفاً أن الهجوم كبّد القوات الأميركية خسائر فادحة.

وتوصّلت واشنطن وطالبان إلى اتفاق مبدئي حول عقد جولة ثانية من محادثات السلام، في 25 فبراير المقبل، حسبما أكد مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي.

ونهاية العام الماضي، أمرت إدارة ترامب الجيش بسحب نحو 7000 جندي من أفغانستان في الأشهر المقبلة، أي نحو نصف عدد القوات الموجودة هناك، والبالغة 14 ألفاً.