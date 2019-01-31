شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة «الحريري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدر الرئیس اللبناني، میشال عون، الیوم الخمیس، مرسوماً بتشكیل الحكومة اللبنانیة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وذلك بعد تعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 8 أشهر.

وتتكون الحكومة اللبنانیة الجديدة من 30 وزيراً، بعد أن عرض رئیس الحكومة، سعد الحريري، التشكیلة الحكومیة على الرئیس اللبناني، حیث ينھي اتفاق تشكیل حكومة وحدة وطنیة جديدة نحو تسعة أشھر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

يُشار إلى أن ھذه الحكومة ھي الثالثة التي يرأسھا الحريري، الذي تعھد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالیة العامة على مسار مستدام والحصول على ملیارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعیف.