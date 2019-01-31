شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:44 مساءً, 31 يناير 2019 م المناطق - واس تمكن الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غرب محافظة الجوف شرقي اليمن.

وأفاد موقع الجيش “سبتمبر نت” بأن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمال المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بعدها بالفرار.

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