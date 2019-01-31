شكرا لقرائتكم خبر عن «لوليسغارد» رئيساً لبعثة تطبيق «اتفاق الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب "غوتيريش" عن تقديره للميجور جنرال باتريك كاميرت "هولندا"، الذي قاد فريقاً طليعياً ورأس اللجنة والبعثة، مشيدًا بتفانيه وخدمته المثالية خلال هذه الفترة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن لوليسغارد، وهو ممثل الدنمارك لدى الناتو منذ مارس 2017، يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عامًا في مجال الخدمة العسكرية على المستويين الوطنية والدولي.
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