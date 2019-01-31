مسؤولون أمريكيون: واشنطن ستعلن تعليق الالتزام بالمعاهدة النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال 4 مسؤولين أمريكيين، الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن تعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا.



وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنه مع الإعلان ستبدأ فترة 6 أشهر تفضي إلى الانسحاب الأمريكي المحتمل من المعاهدة. غير أنه من الممكن أن تختار واشنطن عدم الانسحاب إذا التزمت موسكو بالمعاهدة في تلك الفترة.



وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة، التي وقعت في عام 1987 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وآخر رئيس سوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

وأنهت هذه المعاهدة عبر حظر استخدام سلسلة صواريخ يراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أزمة اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي، إثر نشر صواريخ "إس إس-20" سوفيتية قادرة على حمل رؤوس نووية واستهداف عواصم غربية.