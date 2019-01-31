إشادة يمنية بجهود الإمارات في تأهيل مطار الريان

بسام عبدالسلام (عدن) أشاد وزير النقل اليمني صالح الجبواني بجهود ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تأهيل مطار الريان الدولي بهدف إعادة افتتاح وتشغيل هذا المنفذ الجوي الحيوي والمهم في القريب العاجل.

وأضاف أن المطار يشهد أعمالا متسارعة من أجل تجهيز صالات المغادرة والاستقبال وتركيب الأجهزة الخاصة بالاتصالات وأجهزة برج المراقبة وتهيئة كافة المرافق الأخرى بالمطار استعدادا لإعادة افتتاحه قريبا أمام حركة الطيران.

وأشاد الوزير الجبواني بمستوى الإنجاز الذي تحقق في الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية لمطار الريان الدولي خلال فترة قياسية وبمواصفات ومعايير ذات جودة عالية وجهود السلطة المحلية بالمحافظة على إعادة تشغيل المطار وبناء المرافق الجديدة وتجهيزها، مثمنا الدعم المقدم من دولة الإمارات التي تبنت مشروعاً لدعم المطار واستعادة عافيته من جديد.

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