"التحالف" يستهدف الحوثيين في صعدة وحجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على مناطق سكنية ومواقع قوات المقاومة المشتركة الموالية للحكومة اليمنية الشرعية في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وذلك في إطار مسلسل انتهاكاتها اليومية لوقف إطلاق النار في الحديدة والذي يسري منذ 18 ديسمبر.

وأفشلت القوات المشتركة، هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية لمواقعها في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي والتحيتا، حسبما أفادت مصادر عسكرية ميدانية.

وقال سكان محليون، إن ميليشيات الحوثي اعتقلت خلال اليومين الماضيين عشرات المواطنين في مدينة زبيد التاريخية الخاضعة لسيطرتها في جنوب محافظة الحديدة، واستخدمت عشرات آخرين من أبناء المحافظة لحفر الخنادق في العديد من المديريات القريبة من مناطق الصراع، مستغلة فقرهم وحاجتهم الشديدة للمال في ظل استمرار الميليشيات المسلحة في مصادرة رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من عامين.

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، عشر غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في صعدة أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين على هدفين تابعين للميليشيات في منطقتي القد وآل علي بمديرية رازح الحدودية مع السعودية غربي المحافظة، فيما دمرت ثلاث غارات أهدافاً في مديرية كتاف الشمالية والمتاخمة أيضاً للمملكة.

ونفذت المقاتلات خمس غارات على أهداف ثابتة ومتحركة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة حيث تدور معارك بين المتمردين والقبائل المحلية منذ ثمانية أيام.

وقالت مصادر قبلية في كشر لـ«الاتحاد» إن الضربات الجوية للتحالف دمرت دبابة وآليات عسكرية للميليشيات واستهدفت تجمعين مسلحين للمتمردين في منطقة جبلية على الحدود بين محافظتي عمران وحجة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف الجوي.

وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك على جبال مديرية كشر بين قبائل حجور المحلية وميليشيات الحوثي التي تتمركز على أطراف المديرية بعدما زحفت من عمران في محاولة منها لبسط سيطرتها على الطريق المعبد الذي يربط بين مديريات حرض، مستبأ، كشر، وصولاً إلى محافظة عمران.

وأكد مصدر قبلي مقتل نحو 30 حوثياً وإصابة عشرات آخرين في الغارات الجوية والمعارك منذ اندلاعها في 24 ديسمبر المنصرم.

وقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي، وأصيب 7 آخرون، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش اليمنى في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا في منطقة «العيار»، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الميليشيا، وإصابة 7 آخرين.

وفى السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والميليشيا في محيط جبل العويد، في مديرية مقبنة، ما أسفر عن إيقاع العديد من عناصر الميليشيا ما بين قتيل ومصاب.