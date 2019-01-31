خبراء أميركيون: على الغرب دعم جهود "الرباعي" العربي للتصدي لـ "أكثر دول العالم شراً"

دينا محمود (لندن)

أكد خبراء أميركيون بارزون في شؤون منطقة الشرق الأوسط أن العالم العربي يشهد في الوقت الراهن استفاقةً وانتفاضةً ضد قطر وسياسات نظامها الحاكم، وذلك بقيادة الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، التي تتخذ منذ منتصف عام 2017 إجراءاتٍ صارمةً حيال «نظام الحمدين» لإجباره على التخلي عن مساندته للتنظيمات الإرهابية وعلاقاته الحميمة مع دولٍ مارقةٍ مثل إيران.

وفي مقالٍ شديد اللهجة نشرته مجلة «بليتز» الأسبوعية، أكد الكاتب والمؤرخ الأميركي دانييل بايبس أن الوقت قد حان لأن تستفيق الدول الغربية بدورها، وتدرك حجم التهديد الذي يمثله نظام تميم بن حمد، واصفاً قطر بأنها من بين أكثر دول العالم شراً على الإطلاق، رغم كونها واحدةً من أصغر بلدانه في الوقت نفسه.

وكشف بايبس - وهو مؤسس ومدير مركز أبحاثٍ أميركيٍ مرموقٍ يحمل اسم «منتدى الشرق الأوسط» - النقاب عن أن المؤتمر الذي سينظمه المنتدى في السادس من الشهر الجاري يستهدف تسليط الضوء على الدور التخريبي القطري على الصعيدين الإقليمي والدولي، «عبر التركيز على سؤالين هما: ما الذي تفعله حكومة قطر؟ وما هو هدفها؟».

وألمح الكاتب، إلى أن هذه السياسات تعود إلى ما بعد الانقلاب الذي نفذه والد الأمير الحالي لقطر على أبيه في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وقال إن هناك مزحةً ولغزاً انتشرا على الساحة السياسية الدولية في ذلك الوقت للسخرية مما بدا آنذاك محاولةً من جانب قطر لأن تضطلع بدورٍ يفوق قدراتها وإمكانياتها بكثير. وأشار إلى أن هذه المزحة كانت تتهكم على أن النظام القطري يحاول أن يصبح «القوة الثانية في العالم» مع الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مع أن تعداد سكان قطر لم يكن يتجاوز حينذاك 150 ألف نسمة.

وأكد بايبس، أن المطامع القطرية لم تعد الآن لغزاً أو مزحة أو أحجية، في ضوء أن تأثيرات الدور الهدام للدويلة المعزولة على الساحة الدولية باتت واضحةً في أنحاء مختلفةٍ من العالم، بفعل عوامل من بينها استخدام الدوحة لقناة «الجزيرة» المملوكة لها للتضليل ونشر الأكاذيب، وتورط عملائها في عمليات قرصنةٍ استهدفت مئات من الشخصيات المناوئة لسياساتها الطائشة، فضلاً عن ضلوع المسؤولين القطريين في فضائح الرشى المرتبطة بمسألة سرقة بلادهم لحق تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأبرز الكاتب الازدواجية الصارخة التي تتسم بها سياسات «نظام الحمدين»، عبر الإشارة إلى أن قطر تستضيف قاعدة العديد - كبرى القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط - في الوقت الذي تُشكل فيه جزءاً من قيادةٍ عسكريةٍ مشتركةٍ مع تركيا، التي بلغ تردي العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة دركاً أسفل قبل شهور، وصل إلى حد فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوباتٍ اقتصاديةً صارمةً عليها.

وفي المقال الذي يحمل عنوان «الحكومات العربية تستفيق للتهديد الذي تشكله قطر»، أشار بايبس إلى أن النظام الحاكم في الدوحة يستفيد في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار من الأموال الطائلة التي تُدرها عليه الثروات الطبيعية في البلاد.

وأوضح الخبير الأميركي المرموق في شؤون الشرق الأوسط أن من بين المصادر الرئيسية لهذه الثروة الباذخة التي يبددها «نظام الحمدين» على مغامراته التي لا تنتهي، حقل غاز «الشمال» الذي يقع في الخليج العربي وتبلغ مساحته نحو 9700 كيلومتر مربع، يوجد ثلثاها في المياه الإقليمية القطرية والباقي في المياه الإقليمية الإيرانية.

وشدد على أن محاولة قطر لعب دورٍ أكبر من إمكانياتها تتجسد في طبيعة قيادتها وتصرفات حكامها وتوجهاتهم، مُشيراً إلى أن «الأيديولوجية المتطرفة» تهيمن على سياسات حكام الدوحة، مما يكسب المواطنين القطريين شعوراً زائفاً بالطموح لا يتناسب على الإطلاق مع حجم بلادهم.

وسخر بايبس في هذا الإطار من أجواء الأبهة الكاذبة التي يحيط بها الحكام القطريون أنفسهم دون أي مسوغ أو مبرر، قائلاً إن ذلك لا يقتصر على الأمير السابق ونجله الذي يهيمن على السلطة الآن، بل يمتد إلى أقربائهم ومساعديهم أيضاً.

وضرب مثالاً على ذلك بمشروعٍ أحمق وغامض نُفِذَ في عام 2010، وتم في إطاره نحت اسم «حمد» بحروفٍ إنجليزيةٍ عملاقة على رمال إحدى الجزر بعرض ثلاثة كيلومترات وبارتفاعٍ يصل إلى متر واحد، قبل أن يُمحى الاسم بطريقةٍ لا تقل غموضاً بعد عامين لا أكثر.

وشدد الكاتب الأميركي - الذي أسس مركزه للأبحاث عام 1994 - على أن دور قطر الحقيقي ينحصر في الدعم الهائل الذي تقدمه للجماعات الإرهابية والمتشددة في مناطق مختلفة من العالم العربي، مثل مساندتها لتنظيم القاعدة في العراق ولتنظيميْ أحرار الشام وجبهة النصرة في سوريا، بجانب مؤازرتها لحركة حماس في قطاع غزة، ولسرايا الدفاع في مدينة بنغازي الليبية.

ولم يغفل بايبس الإشارة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط النظام القطري بكبريات التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في العالم، مثل جماعة «الإخوان» التي نشأت في مصر قبل نحو 90 عاماً وتنظيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، فضلاً عن حركة «طالبان» الأفغانية التي تسمح لها الدويلة المعزولة بفتح مكتبٍ على أراضيها.

وفي إطار هذه العلاقات المشبوهة، تأوي قطر - كما أشار الباحث الأميركي البارز - شخصياتٍ إرهابيةً مثل الإخواني الهارب يوسف القرضاوي الذي يقيم في الدوحة منذ عقود، ويُفسح له المجال واسعاً على شاشات وسائل الإعلام المملوكة لنظام تميم بن حمد.

وكشف بايبس عن أن استراتيجية بسط النفوذ القطرية في الغرب تعتمد على تمويل جمعياتٍ تتظاهر باهتمامها بالشؤون الدينية، وتستغلها الدوحة في المشاركة في تظاهراتٍ مدفوعة الأجر تخرج في بعض العواصم الغربية لإبداء الدعم لسياسات «نظام الحمدين» في وجه الانتقادات الحادة التي تلقاها من كل حدبٍ وصوب.

بجانب ذلك، تبذل الدوحة محاولاتٍ مستميتةً ترمي - وفقاً للكاتب - إلى التأثير على صناع السياسة الغربيين والرأي العام في دولهم. وبحسب بايبس؛ تستخدم السلطات القطرية في هذا الشأن النسخة الإنجليزية من قناة «الجزيرة»، التي أبرز الكاتب حملات التضليل التي تشنها تحت ستار العمل الصحفي. وقال في هذا الصدد إن تلك القناة «تنتج دعايةً ماكرةً» ضد خصوم نظام تميم، مُتسترةً بـ «خطابٍ ليبراليٍ غربي».

وأشار على وجه الخصوص إلى خدمة «الجزيرة بلس»، التي اعتبر أنها تستهدف الشباب الأميركي وأصحاب التوجهات التقدمية على الساحة السياسية في الولايات المتحدة. وقال «هذه القناة تخفي أجندتها الرامية لتشويه صورة إدارة ترامب والدول العربية المناوئة للتوجهات القطرية الطائشة من خلال تقديم «تغطيةٍ براقةٍ» لموضوعاتٍ حقوقيةٍ وإنسانيةٍ، أملاً في أن يلفت ذلك الانتباه بعيداً عن سياساتها الحقيقية.

وفي سياق استراتيجية بسط النفوذ هذه، لا يتورع «نظام الحمدين» كذلك عن محاولة التسلل للمؤسسات التعليمية في الغرب».