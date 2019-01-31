ترامب سيعلن الأسبوع المقبل مكان قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عزمه الكشف عن مكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالى كيم جونج أون خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب "سوف نقوم بتحديد مكان عقد القمة، ومعظكم يعرف مكان الاجتماع"، مشيراً إلى أن القمة سوف تعقد فى نهاية شهر فبراير المقبل.

وكانت تكهنات قد أشارت إلى فيتنام، ضمن أماكن أخرى، لعقد القمة الأميركية-الكورية الشمالية الثانية من نوعها.

وقال ترامب عن الكوريين الشماليين "إنهم يرغبون كثيراً فى عقد القمة".

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ورغم عدم صدور أى إشارات عن حدوث تقدم فى مسألة نزع السلاح النووي، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن بيونج يانج أوقفت تجاربها النووية والصاروخية.

وكان ترامب وكيم عقدا في يونيو الماضي أول قمة بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي. والتزم الطرفان، خلال القمة التي انعقدت في سنغافورة، بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.