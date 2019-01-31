بيلوسي: لن يكون هناك أي أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك

استبعدت أكبر شخصية ديمقراطية في الكونجرس الأميركي توفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، كما يطالب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في إطار تشريع يأملون أن يتم التوصل لحل وسط بشأنه مع الجمهوريين. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحفيين في واشنطن إنه "لن يكون هناك أي أموال لجدار في التشريع"، مضيفة أن الأمر يتعلق بالكونجرس وليس بالرئيس لإجراء مفاوضات من أجل مشروع القانون. وأكدت بيلوسي على أن أجزاء معينة للبنية التحية أو التكنولوجيا المطلوبة من أجل تأمين الحدود يمكن أن يكون جزءاً من المباحثات وأنها منفتحة لبحث تلك التفاصيل.

كانت المؤسسات الحكومية الاتحادية قد استأنفت عملها يوم الجمعة الماضي، بعد فترة إغلاق هي الأطول في التاريخ. ومن المقرر أن تظل تمارس عملها حتى الخامس عشر من فبراير، وهو الموعد الذي يتعين عنده أن يتم التوصل لاتفاق جديد بشأن الموازنة أو أن تدخل الحكومة مرة أخرى في فترة إغلاق جزئي.

وفي سلسلة من التغريدات، بدا ترامب رافضاً لفكرة عدم تمويل الديمقراطيين لجداره، وهو جانب رئيسي من وعود حملته الانتخابية عام 2016. وقال إن "الجمهوريين في لجنة الأمن الداخلي يضيعون وقتهم. الديمقراطيون، على الرغم من كل الأدلة والبراهين وقوافل المهاجرين القادمة، لن يوفروا الأموال لبناء الجدار المطلوب بشدة. لا تشغلوا بالكم. الجدار يتم بناؤه بالفعل. ولا أتوقع الكثير من المساعدة". وقال إن "الجدار سيتم تنفيذه بطريقة أو بأخرى". كما قال ترامب إنه أرسل قوات إلى الحدود.