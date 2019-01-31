أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي "بحكمة واقتدار"، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.
تقديره للدور الذي لعبه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي بأن أبو الغيط أعرب عن
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام أكد - في هذا الإطار - وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار
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