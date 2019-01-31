أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

وكالات

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي "بحكمة واقتدار"، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي بأن أبو الغيط أعرب عن

تقديره للدور الذي لعبه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي.



وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام أكد - في هذا الإطار - وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار

لبنان، منوهاً بأهمية توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة في ضوء المهام والمسؤوليات الضخمة التي تقع عاتقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أهمية دعم كافة المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية؛ بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، وعلى أمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تكاتف جميع أبناء الشعب اللبناني لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، والنهوض بلبنان لمواجهة التحديات المشتركة، والقيام بدوره الفاعل في محيطه العربي.