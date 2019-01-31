تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مجموعة رجال أعمال إسرائيليين

وكالات

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الخميس، وفداً اقتصادياً إسرائيليا ضم ثلاثين اقتصاديا من مؤسسة "كسر الجمود الاسرائيلية" برئاسة رجل الأعمال شموئيل ميتار، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله .

وأكد الرئيس عباس موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

بدوره أشار رئيس الوفد، إلى أن الشعب الإسرائيلي بأغلبيته يدعم حل الدولتين، ويتمنى تحقيق السلام، وأن مؤسسة "كسر الجمود" كتجمع للاقتصاديين تعمل وتدعم حل الدولتين،

والذي يمثل الحل الوحيد للطرفين.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

يذكر أن مؤسسة "كسر الجمود" تعمل على تعزيز فرص تحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وتؤكد وجود شريك فلسطيني لإتمام حل الدولتين.