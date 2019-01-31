وكيل الخارجية الإيطالية: لا ينبغي الاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

خوان جوايدو

وكالات

صرح وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو بأنه لا ينبغي اعتراف بلاده برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأضاف دي ستيفانو، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، "نعارض أن يحدد بلد أو مجموعة بلدان ثالثة، السياسات الداخلية لبلد آخر.

هذا ما يطلق عليه مبدأ عدم التدخل، وهو معترف به من طرف الأمم المتحدة".

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار، غير ملزم للدول الأعضاء، يعترف بجوايدو رئيسا بالإنابة

لفنزويلا. وأعلن برلمانيو الائتلاف الثنائي الإيطالي الحاكم (حركة خمس نجوم) في الجهاز التشريعي الأوروبي أنهم امتنعوا عن التصويت.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد أكد - أمام مجلس الشيوخ أمس - أن بلاده تدعم موقف الاتحاد الأوروبي الذي يطالب باستعادة البرلمان الفنزويلي لسلطاته، وإجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.