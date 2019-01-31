- 1/2
- 2/2
صرح وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو بأنه لا ينبغي اعتراف بلاده برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأضاف دي ستيفانو، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، "نعارض أن يحدد بلد أو مجموعة بلدان ثالثة، السياسات الداخلية لبلد آخر.هذا ما يطلق عليه مبدأ عدم التدخل، وهو معترف به من طرف الأمم المتحدة".
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار، غير ملزم للدول الأعضاء، يعترف بجوايدو رئيسا بالإنابة
وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد أكد - أمام مجلس الشيوخ أمس - أن بلاده تدعم موقف الاتحاد الأوروبي الذي يطالب باستعادة البرلمان الفنزويلي لسلطاته، وإجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الخارجية الإيطالية: لا ينبغي الاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.