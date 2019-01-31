ترامب يؤكد مجددا إصراره على إقامة الجدار على الحدود مع المكسيك

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إصراره على المضى قدما في إقامة الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.



وذكر راديو "صوت أمريكا" أن ترامب شدد على أن الجدار سيقام بطريقة أو بأخرى، حتى لو رفض الحزب الديمقراطي في الكونجرس منحه الأموال اللازمة لإقامته.



ورفض ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر - القول بأن ما تقوم به لجنة من الجمهوريين بالكونجرس من دراسات لتمويل أمن

الحدود بأنه "مضيعة للوقت " نظرا لأن الديمقراطيين لن يمنحوا ترامب في نهاية المطاف الأموال اللازمة لإقامة الجدار الحدود رغم كل الأدلة والبراهين على أهميته.



وقال ترامب "لقد بدأت بالفعل عملية إقامة الجدار، ولا أتوقع قدرا أكبر من العون من الديمقراطيين". وتابع: بدأ بالفعل إرسال قوات أمريكية إلى الحدود مع المكسيك لمنع محاولات غزو البلاد

من جانب العناصر غير الشرعية من المهاجرين، مؤكدا أن إقامة الجدار الحدود كاملا من شأنه أن يجعل المهمة المذكورة أكثر سهولة وأقل تكلفة.



وكان ترامب قد توصل - مؤخرا - إلى اتفاق مع الكونجرس بمجلسيه لإنهاء أطول إغلاق حكومي بسبب الخلاف الدائر مع الديمقراطيين حول تمويل الجدار، حيث تضمن الاتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت لمدة 3 أسابيع، على أن تتواصل المفاوضات بشأن التمويل، غير أن الاتفاق المذكور لم يتضمن - مع ذلك - الاستجابة لطلب ترامب الحصول على 3ر5 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى.