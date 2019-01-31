ترامب يؤكد مجددا إصراره على إقامة الجدار على الحدود مع المكسيك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إصراره على المضى قدما في إقامة الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وذكر راديو "صوت أمريكا" أن ترامب شدد على أن الجدار سيقام بطريقة أو بأخرى، حتى لو رفض الحزب الديمقراطي في الكونجرس منحه الأموال اللازمة لإقامته.
الحدود بأنه "مضيعة للوقت " نظرا لأن الديمقراطيين لن يمنحوا ترامب في نهاية المطاف الأموال اللازمة لإقامة الجدار الحدود رغم كل الأدلة والبراهين على أهميته.
ورفض ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر - القول بأن ما تقوم به لجنة من الجمهوريين بالكونجرس من دراسات لتمويل أمن
وقال ترامب "لقد بدأت بالفعل عملية إقامة الجدار، ولا أتوقع قدرا أكبر من العون من الديمقراطيين". وتابع: بدأ بالفعل إرسال قوات أمريكية إلى الحدود مع المكسيك لمنع محاولات غزو البلاد
وكان ترامب قد توصل - مؤخرا - إلى اتفاق مع الكونجرس بمجلسيه لإنهاء أطول إغلاق حكومي بسبب الخلاف الدائر مع الديمقراطيين حول تمويل الجدار، حيث تضمن الاتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت لمدة 3 أسابيع، على أن تتواصل المفاوضات بشأن التمويل، غير أن الاتفاق المذكور لم يتضمن - مع ذلك - الاستجابة لطلب ترامب الحصول على 3ر5 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى.
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