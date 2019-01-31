كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلوسي ترفض تمويل جدار ترامب على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت بيلوسي على أن أجزاء معينة للبنية التحية أو التكنولوجيا المطلوبة من أجل تأمين الحدود يمكن أن يكون جزءاً من المباحثات وأنها منفتحة لبحث تلك التفاصيل.
كانت المؤسسات الحكومية الاتحادية قد استأنفت عملها يوم الجمعة الماضي، بعد فترة إغلاق هي الأطول في التاريخ ومن المقرر أن تظل تمارس عملها حتى الخامس عشر من فبراير(شباط) وهو الموعد الذي يتعين عنده أن يتم التوصل لاتفاق جديد بشأن الموازنة أو أن تدخل الحكومة مرة أخرى في فترة إغلاق جزئي.
وفي سلسلة من التغريدات، بدا ترامب رافضاً لفكرة عدم تمويل الديمقراطيين لجداره، وهو جانب رئيسي من وعود حملته الانتخابية عام 2016.
وقال إن "الجمهوريين في لجنة الأمن الداخلي يضيعون وقتهم. الديمقراطيون، على الرغم من كل الأدلة والبراهين وقوافل المهاجرين القادمة، لن يوفروا الأموال لبناء الجدار المطلوب بشدة. لا تشغلوا بالكم. الجدار يتم بناؤه بالفعل. ولا أتوقع الكثير من المساعدة".
وقال إن "الجدار سيتم تنفيذه بطريقة أو بأخرى".
كما قال ترامب إنه "أرسل قوات إلى الحدود".