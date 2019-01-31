تعرف على ريا الحسن.. وزيرة الداخلية اللبنانية

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عينت ريا حفار الحسن وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة.

مواليد يناير 1967، متأهلة من الدكتور جناح الحسن وام لثلاث بنات

الخبرة المهنية:

8 أبريل 2015 وحتى اليوم: رئيس مجلس ادارة - مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

نوفمبر 2009 - 13 يونيو 2011: وزيرة المالية في الحكومة الاولى للرئيس سعد الحريري.

أكتوبر2005 - أكتوبر 2009/ يوليو 2003 - فبراير 2005:

عضو في مكتب رئيس الوزراء. مسؤولة عن مشاريع عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج "باريس 3".

ترؤس الجهود بالانابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.

الاشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي.

المشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.

مديرة مشروع للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي "دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية".

مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء".

أبريل 2005 - أكتوبر 2005: اختصاصية برنامج للحوكمة الاقتصادية واستهداف الفقر في مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي.

ديسمبر 2000 - يونيو 2003: مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة ومديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي "المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة".

سبتمبر 2000 - نوفمبر 2000: مسؤولة أولى للائتمان العليا، بنك البحر المتوسط وقسم الخدمات المصرفية للشركات.

سبتمبر 1999 - أغسطس 2000: مساعدة مسؤول الائتمان، بنك بيبلوس، قسم الخدمات المصرفية للشركات، القسم التجاري.

مارس 1995 - أغسطس 1999: مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية. مشروع المساعدة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي حول "تعزيز الإيرادات والإدارة المالية".

نوفمبر 1992 - فبراير 1995: مستشارة وزير المالية.

مارس 1991 الى اكتوبر 1992: مساعدة مدير، مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين (MGSG). دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.

التعليم

- جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة. درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في التمويل والاستثمار، فبراير 1990.

- الجامعة الامريكية في بيروت، بكالوريوس في إدارة الأعمال، يونيو 1987.

- مدرسة الانترناشونال كولدج. بكالوريا جزء الثاني، علوم تجريبية، يونيو 1984.