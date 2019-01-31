كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 24 من حركة "الشباب" بالصومال بغارة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إن غارة جوية أمريكية في الصومال قتلت 24 مسلحاً من حركة الشباب.

وأضافت القوات الأمريكية في بيان لها ، إن "الضربة الجوية نفذت أمس الأربعاء في إقليم هيران بوسط البلاد، وأنها حسب تقديراتهم لم تسفر عن مقتل أي مدني".

وقال البيان إن "هذه الضربة الجوية الدقيقة جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي، حيث تزيد الضغط على الشبكة الإرهابية وجهودها للحشد في المنطقة".

وتتعاون القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) وقوات الأمن الوطني الصومالية، لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في ذلك البلد المضطرب الواقع شرقي أفريقيا.

ويذكر أن حركة الشباب الصومالية ترتبط بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية.