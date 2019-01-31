كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي في فتح يدعو لإعلان غزة إقليماً متمرداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، لإعلان قطاع غزة اقليماً متمرداً، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة هو خطوة نحو تصعيد مع حركة حماس في قطاع غزة.



وقال الأحمد، "أدعو إلى إعلان غزة إقليم متمرد، وهنا لا أتحدث عن الشعب الفلسطيني في القطاع، وإنما القوة المسلحة ممثلة بمليشيات حماس التي اختطفت غزة"، على حد وصفه.

وأضاف الأحمد، أن "دعوة تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، هو جزء من بدء إجراءات تلتقي مع شعار إعلان غزة إقليماً متمرداً لبدء الضغط على المتمردين لتقويض سلطتهم".

وطالب الأحمد، حركة حماس بتسليم إدارة غزة، والالتزام بوحدة الوطن والنظام السياسي، من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن مصر حاولت إنقاذ الوضع، ولكنها لم تتمكن من ذلك.

وتابع الأحمد، أن "جهود القاهرة مجمدة منذ أكثر من شهرين بقرار منها، لذلك كان لا بد من تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير حتى لا تنتشر آفة الانقسام إلى كل مفاصل المجتمع الفلسطيني".

ووصل الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات المصرية لقطاع غزة من أجل لقاء قيادة حركة حماس لبحث استئناف المصالحة الفلسطينية، بن حركتي فتح وحماس.