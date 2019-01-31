كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: تعيين مايكل أنكر رئيسا للجنة إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الأمم المتحدة على موقعها أن "الأمين العام، أعلن اليوم تعيين الفريق مايكل أنكر لوليسجارد من الدنمارك رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2452".

وأشارت إلى "امتنان الأمين العام، للخدمة المكرسة والمثالية للواء كاميرت".