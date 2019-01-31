كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الجمهوريين ينتقد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الرئيس دونالد ترامب، في خلال مناقشة تشريع سيعرض لتصويت أولي الخميس ويحذر من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماكونيل الذي نادراً ما ينتقد الرئيس علانية، الثلاثاء، إن "التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالت تشكل تهديداً خطيراً لبلدنا".

وقال: "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".

ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في التعديل الذي تم إلحاقه بقانون أوسع يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية، في تصويت إجرائي أولي في وقت لاحق الخميس.

ويحتاج التعديل 60 صوتاً من أصل 100 قبل عرضه على تصويت نهائي.

وإن لم يكن له تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرع من سوريا الذي أعلنه ترامب في ديسمبر.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الثلاثاء، إن "تنظيم داعش الإرهابي لا يزال لديه "الآلاف" من المقاتلين ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب".