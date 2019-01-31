أمطار غزيرة غدا الجمعة في المغرب.. وقوة الرياح ستصل 100 كلم في الساعة

ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعرف المغرب اضطرابا جويا، وذلك بعد أزيد من أسبوع على استقرار أحوال الطقس.

وقال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل داخل مديرية الأرصاد الوطنية الجوية، إنه سيتم تسجيل تساطقات مطرية غزيرة، بعدد من الأقاليم، في الوقت الذي ستتراوح فيه مقاييس الأمطار ما بين 60 و40 ملمتر، مع هبوب رياح قوية سرعتها بين 85-100 كلم في الساعة.

وستبدأ الأمطار من الساعة السادسة صباحا إلى غاية لسادسة مساء، في كل من أقاليم شفشاون، والعرائش، ووزان، وتطوان، وطنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، وتاونات وتازة.

وستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف التي تتعدى 1500 متر، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بباقي المناطق والأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

من جهة أخرى ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية جنوبية، إلى غربية بالشمال والوسط ومرتفعات الأطلس والريف وسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، ومعتدلة قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي أو الغربي بالجنوب الشرقي.