بداية سيئة لبنعطية مع الدحيل القطري.. انهزم في النهائي وخرج في الشوط الثاني

دشن المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي الوافد الجديد على الدحيل القطري، أولى مبارياته بطريقة سيئة، وذلك بعد أن انهزم فريقه، اليوم الخميس، في المباراة النهائية لكأس QSL بهدف دون رد، على يد فريق الغرافة.

ولم يقدم الدولي المغربي أداءا متميزا في هذه المباراة التي شارك فيها أساسيا، بل كاد أن يتلقى بطاقة حمراء منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول، ليقرر مدرب الفريق استبداله في النصف الثاني من المباراة.

وفشل فريقه الأحمر، في التتويج بأول ألقابه هذا الموسم، فيما ظهر بنعطية بوجه شاحب، ويبدو أنه مازال متأثرا بمرحلة التوقف الطويلة التي عرفها في الفترة الأخيرة، منذ أن اختار مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري عدم الاعتماد عليه أساسيا.