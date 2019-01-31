انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء: حكومة في لبنان بعد 9 شهور من الفراغ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:53 مساءً - أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، وذلك بعد نحو 9 أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه جرى تعيين جبران باسيل وزيراً للخارجية، وريا حسن وزيرة للداخلية، في الحكومة المكونة من 30 وزيراً، بينهم 3 من "حزب الله".

وتضم الحكومة الجديدة أربع وزيرات إضافة إلى "الحسن"، وهن: مي شدياق، وفيوليت صفدي، وندى البستاني.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري الذي تعهد بإجراء إصلاحات لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وتزامناً مع إعلان تشكيل الحكومة، غرّد رئيسها الجديد عبر "تويتر" بالقول: "إلى العمل"، في إشارة لبدء عمل الحكومة التي ستعقد أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل، وفق قوله.

وقال الحريري: "إن جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة (ستعقد) السبت لإعداد البيان الوزاري"، مشيراً إلى أن "الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر للحكومة الجديدة".

وهذه أسماء الوزراء كما أعلنتها الوكالة اللبنانية للأنباء:

- سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

- غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

- أكرم شهيب وزيراً للتربية والتعليم العالي.

- علي حسن خليل وزيراً للمالية.

- محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة.

- جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين.

- وائل بو فاعور وزيراً للصناعة.

- ريا حفار الحسن وزيرة للداخلية والبلديات.

- سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

- إلياس بو صعب وزيراً للدفاع الوطني.

- جمال الجراح وزيراً للإعلام.

- يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل.

- أواديس كيدانيان وزيراً للسياحة.

- ألبير سرحان وزيراً للعدل.

- محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب.

- منصور بطيش وزيراً للاقتصاد والتجارة.

- جميل صبحي جبق وزيراً للصحة.

- كميل أبو سليمان وزيراً للعمل.

- ريشار قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية.

- مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.

- حسن اللقيس وزيراً للزراعة.

- محمد شقير وزيراً للاتصالات.

- عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

- فادي جريصاتي وزيراً للبيئة.

- غسان عطالله وزيراً للمهجرين.

- حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية.

- صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين.

- محمد داوود داوود وزيراً للثقافة.

- فيوليت خير الله وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة.

- ندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه.