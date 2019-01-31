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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يعترف بـ «غوايدو» رئيساً لفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعترف البرلمان الأوروبي، الخميس، بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، “رئيساً شرعياً بالوكالة” لبلاده، داعياً كل دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل عبر اعتماد “موقف حازم وموحد”، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.
واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو “رئيساً شرعياً بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية”، وقدموا الدعم الكامل لبرنامجه، وذلك في نص اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.
يُذكر أن غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، أعلن نفسه “رئيساً بالوكالة” للبلاد في 23 يناير الحالي، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس؛ احتجاجاً على مادورو.
وقال: “أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية رئيساً لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة”.
وجاء أول اعتراف من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بهذه الخطوة، تلته عدة بلدان أوروبية.
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