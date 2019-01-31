شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، اليوم في بيروت، المرسوم الجمهوري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتلا فليفل المرسوم رقم 1 باعتبار الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري مستقيلة، والمرسوم رقم 2 بتسمية سعد الدين الحريري رئيساً جديدًا لمجلس الوزراء، والمرسوم رقم 3 وهو تشكيل الحكومة.

وقال إن "رئيس الجمهورية بناء على الدستور، عين سعد الحريري رئيسًا للحكومة وغسان حاصباني نائبًا لرئيس مجلس الوزراء و أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي و علي حسن خليل وزيرًا للمالية و محمد فنيش وزيرًا للشباب والرياضة و جبران باسيل وزيرًا للخارجية والمغتربين و وائل أبو فاعور وزيرًا للصناعة و ريا حفار الحسن وزيرًا للداخلية والبلديات و سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية و إلياس بو صعب وزيرا للدفاع الوطني وجمال الجراح وزيرًا للإعلام و يوسف فنيانوس وزيرًا للأشغال العامة والنقل، و و اديس كيدانيان وزيرًا للسياحة و ألبير سرحان وزيرًا للعدل و محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب و منصور بطيش وزيرًا للاقتصاد والتجارة و جميل صبحي جبق وزيرًا للصحة و كميل أبو سليمان وزيرًا للعمل و ريشار قيومجيان وزيرًا للشؤون الاجتماعية و مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية و حسن اللقيس وزيرًا للزراعة و محمد شقير وزيرًا للاتصالات وعادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات و فادي جريصاتي وزيرًا للبيئة وغسان عطالله وزيرًا للمهجرين و حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية وصالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين و محمد داوود داوود وزيرًا للثقافة، فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة وندى بستاني وزيرًا للطاقة والمياه.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة أولى جلساتها يوم السبت لالتقاط الصورة التذكارية وتأليف لجنة لصوغ البيان الوزاري الذي يحدد سياستها وتنال على أساسه ثقة البرلمان.