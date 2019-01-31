شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول قاعدة عسكرية تُشغّل بالطاقة النظيفة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الدولة للدفاع البريطاني توبايس إليوت اليوم منشأة توليد الطاقة النظيفة في قاعدة "مارهام" الجوية شمال شرق إنجلترا.

وأوضح اليوت في بيان رسمي بهذه المناسبة أن القاعدة الجوية ستحصل على 95 % من إمدادات الكهرباء عبر مولد الغاز الحيوي الذي يقوم بتخمير المحاصيل الزراعية المحلية.

وأبان المسؤول البريطاني أن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، ستوفر على وزارة الدفاع فاتورة وقود تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه إسترليني خلال العام، متمنيًا أن يصبح المشروع أنموذجًا لتحولات مماثلة نحو الطاقة النظيفة في قواعد القوات البريطانية كافة.