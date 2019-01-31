شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول قاعدة عسكرية تُشغّل بالطاقة النظيفة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح اليوت في بيان رسمي بهذه المناسبة أن القاعدة الجوية ستحصل على 95 % من إمدادات الكهرباء عبر مولد الغاز الحيوي الذي يقوم بتخمير المحاصيل الزراعية المحلية.
وأبان المسؤول البريطاني أن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، ستوفر على وزارة الدفاع فاتورة وقود تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه إسترليني خلال العام، متمنيًا أن يصبح المشروع أنموذجًا لتحولات مماثلة نحو الطاقة النظيفة في قواعد القوات البريطانية كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول قاعدة عسكرية تُشغّل بالطاقة النظيفة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.