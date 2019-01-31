زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ينتقد قرار ترامب الانسحاب من سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الخميس، الرئيس دونالد ترامب من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماكونيل الذي نادرا ما ينتقد الرئيس علانية إن "التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيمي القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالوا يشكلون تهديدا خطيرا لبلدنا".

وقال: "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين، وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".



ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في التعديل الذي تم إلحاقه بقانون أوسع يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية، في تصويت إجرائي أولي في وقت لاحق الخميس. ويحتاج التعديل لـ60 صوتاً من أصل 100، قبل عرضه على تصويت نهائي.



وإن لم يكن له تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرع من سوريا الذي أعلنه ترامب في ديسمبر/كانون الأول.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم داعش لا يزال لديه "الآلاف" من المقاتلين، ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

لكن الأربعاء، رد ترامب على هذا التحدي واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم "سلبيون للغاية وسذج"، مقترحاً عليهم أن "يعودوا إلى المدرسة".