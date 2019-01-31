انت الان تتابع إرضاءًا لأردوغان.. اعتقال 63 شخصا بينهم 48 طيارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت النيابة العامة بالعاصمة التركية، "أنقرة"، مساء أمس، قرارات بتوقيف 63 شخصا، بينهم 48 طيارا في سلاج الجو، بتهمة الانتماء لحركة رجل الدين، فتح الله جولن، ودعم الانقلاب الفاشل عام 2016. كما طالبت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول، بإصدار حكم مشدد بالمؤبد في حق 55 متهمًا بينهم عسكريون بزعم "انتهاك الدستور"، بحسب صحيفة حرييت. يأتى ذلك فى إطار الحملة التي ينتهجها أردوغان بحق معارضيه، الرافضين لسياساته، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار العملة.
وخلال مرافعتها في الجلسة، طالبت النيابة العامة بمعاقبة كل المتهمين الـ55، المعتقل منهم 42 شخصا، بينهم القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول العقيد جورجان سرجان، بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الجمهوري".وطالبت أيضًا بمعاقبة المتهمين بعقوبات سجن أخرى تتراوح بين 7 و15 عامًا للمتهمين جميعًا على خلفية
وخلال مرافعتها في الجلسة، طالبت النيابة العامة بمعاقبة كل المتهمين الـ55، المعتقل منهم 42 شخصا، بينهم القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول العقيد جورجان سرجان، بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الجمهوري".
وطالبت أيضًا بمعاقبة المتهمين بعقوبات سجن أخرى تتراوح بين 7 و15 عامًا للمتهمين جميعًا على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة لحركة رجل الدين التركي فتح الله جولن المقيم بأمريكا.
ويتهم أردوغان جولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تؤكد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين.
كانت هذه تفاصيل خبر إرضاءًا لأردوغان.. اعتقال 63 شخصا بينهم 48 طيارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.