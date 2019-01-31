انت الان تتابع إرضاءًا لأردوغان.. اعتقال 63 شخصا بينهم 48 طيارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت النيابة العامة بالعاصمة التركية، "أنقرة"، مساء أمس، قرارات بتوقيف 63 شخصا، بينهم 48 طيارا في سلاج الجو، بتهمة الانتماء لحركة رجل الدين، فتح الله جولن، ودعم الانقلاب الفاشل عام 2016. كما طالبت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول، بإصدار حكم مشدد بالمؤبد في حق 55 متهمًا بينهم عسكريون بزعم "انتهاك الدستور"، بحسب صحيفة حرييت. يأتى ذلك فى إطار الحملة التي ينتهجها أردوغان بحق معارضيه، الرافضين لسياساته، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار العملة.

وخلال مرافعتها في الجلسة، طالبت النيابة العامة بمعاقبة كل المتهمين الـ55، المعتقل منهم 42 شخصا، بينهم القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول العقيد جورجان سرجان، بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الجمهوري".وطالبت أيضًا بمعاقبة المتهمين بعقوبات سجن أخرى تتراوح بين 7 و15 عامًا للمتهمين جميعًا على خلفية