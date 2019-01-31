شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري تضم للمرة الأولى 4 نساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

تشكلت اليوم (الخميس) حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات شاقة.

وجاء تشكيل الحكومة المؤلفة من ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.