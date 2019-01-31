"لا تقدم" بين الروس والأميركيين حول معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى

اسماء السيد - موسكو: اعلن مسؤول روسي كبير الخميس ان روسيا والولايات المتحدة لم تحققا "أي تقدم" خلال لقاء خصص للمعاهدة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى الخميس، قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لموسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح بثته وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" إنه "لم يحصل تقدم، مع الاسف".

وكان يتحدث بعد لقاء في بكين مع نائب وزير الخارجية الاميركي اندريا تومبسون، على هامش اجتماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

واضاف ان "الأميركيين (...) يناقضون أنفسهم ولم يؤكدوا استعدادهم لاجراء مزيد من المناقشات معنا حول اي اجراء شفاف"، واصفا الموقف الأميركي حول هذا الملف بأنه "صلب الى حد ما" و"مدمر" وأشبه "بإنذار".

وفي تشرين الاول/اكتوبر، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عزمه على الانسحاب من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفياتي وواشنطن في 1987، وتلغي استخدام الصواريخ الأرضية التي يبلغ مداها من 500 الى 5500 كلم، بحجة ان موسكو لا تحترمها.

والشهر الماضي، أمهلت الولايات المتحدة روسيا ستين يوما، تنتهي في الثاني من شباط/فبراير، لتفكيك الصواريخ الجديدة التي تنتهك المعاهدة، مهددة بالانسحاب.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات "التي لا اساس لها"، متهمة في المقابل واشنطن بانتهاك المعاهدة.