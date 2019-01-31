كارلوس غصن يعتبر انه "يعاقب" قبل أن تتم ادانته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن في صورة من الارشيف تعود الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

اعتبر كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان الخميس أنه "يعاقب" حتى قبل أن تتم ادانته مشيرا الى أن شركة نيسان تحاول "تدمير سمعته".

وتساءل غصن في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، هي الأولى له مع صحافيين من وسائل إعلام غير يابانية، "لماذا أعاقب قبل أن تتم ادانتي؟" وأشار إلى أنها "قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك".

ورأى أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في وقت كان يريد فيه تعميق الاندماج بين مجموعات تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

وقال "كان هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركتين" في إشارة إلى رينو ونيسان.