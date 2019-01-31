شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد هلالى يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتسعير المحاصيل الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، بالإضافة لوضع خطة استراتيجية للثروة الحيوانية فى مصر.

وأضاف هلالى لـ"الخليج 365"، أن تحديد أسعار المحاصيل قبل موسم الزراعة نص دستورى فى المادة 29 من الدستور، وهناك قانون للزراعات التعاقدية ولكنه لم يفعل حتى الآن، وتسبب هذا الأمر فى عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل بسبب عدم تحقيق هامش ربح مناسب نتيجة تدنى أسعار التوريد وارتفاع مستلزمات الزراعة وعدم الربط بين التكلفة والإنتاج.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة استراتيجية ورؤية للتعامل مع ملف الثروة الحيوانية فى مصر، تهدف لتحقيق لاكتفاء الذاتى وفتح أسواق للتصدير الخارجى، على أن تتضمن الرؤية أبرز المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية ومقترحات زيادة الانتاج.