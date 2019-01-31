تعيين عادل حامد رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمصرية للاتصالات

مصراوي
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الخميس، تعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة خلفا لأحمد البحيري.
وقالت الشركة في بيانها، إن الحكومة غيرت بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وعقد المجلس الجديد اجتماعًا اليوم وقام بالموافقة على تعيين حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة.
وأضافت أن القرار يأتي تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار عادل حامد، أحد أبناء الشركة،...
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