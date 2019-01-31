ترند الموجز|صقيع والصغرى 5 الجمعة..وحرب نارية بين شوبير وآل الشيخ.. وبيراميدز يلجأ للكاف..وصدمة للأهلي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "صقيع والصغرى 5 في بعض المناطق".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة، و"وقعوا في بعض".. تركي الشيخ يفتح النار على شوبير.. والإعلامي يرد.. وعفيفي يتدخل، والأزمة تتصاعد.. بعد حرب "شوبير وآل الشيخ".. بيراميدز يشكو اتحاد الكرة للكاف، وصدمة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"صقيع والصغرى 5 في بعض المناطق".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على بعض المدن:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 06

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 08

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 07

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 05

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"وقعوا في بعض".. تركي الشيخ يفتح النار على شوبير.. والإعلامي يرد.. وعفيفي يتدخل

نشب خلال الساعات الماضية، هجوم متبادل بين تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، والإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على خلفية أزمة تأجيل مباريات الأهلي في الدوري.

وكان بيراميدز والزمالك، قد اعترضا على عدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتى الآن.

بداية الأزمة

في البداية عبر شوبير عن رفضه اعتراض بعض الأندية، على ترتيب مباريات الأهلي في بطولة الدوري، قائلا عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير على “أون سبورت إف إم”: "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين معترض فيها على نظام المسابقة".

وأضاف الإعلامي أن الأندية لا يحق لها الاعتراض على جدول الدوري وترتيب المباريات، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلًا عن ضغط اللقاءات بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية، التي يشارك بها أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية: ”الأمن أحيانًا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم الاتحاد المصري بتأجيلها، ولا بد أن يتعايش الجميع مع الظروف التي نمر بها ونساعد بلدنا".

أول رد من تركي

بعد ذلك رد تركي الشيخ على تصريحات شوبير موجها رسالة شديدة اللهجة، عبر صفحته بالفيس بوك قائلا: "الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد، أم بصفتك مذيعًا رياضيًا، أم بصفتك لاعبًا سابقًا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي؟.. عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش، نحن نلعب في دوري بلد محترم".

وأضاف: "استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس ل انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وإن عُدتم عدنا".

تركي يسخر من شوبير

كما نشر تركي جزء من مقطع شهير له مع شوبير، حيث يقول فيه مالك بيراميدز: "اللي يلعب معانا يستحمل"، ليرد الإعلامي: "لا ترجملي"، وكتب آل الشيخ تعليقا ساخرا على الفيديو: "أترجملك؟" .



بيراميدز يرد على شوبير

وفي سياق متصل، أصدر أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بيانا رسميا للرد على تصريحات شوبير.

وقال عفيفي إن ناديه يهتم كما تهتم كافة المؤسسات المصرية بتنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا بالشكل الذي يضمن نجاحها.

وأضاف: "لكن في نفس الوقت نرفض إخفاء أي فشل إداري والتعتيم عليه تحت تأثير الإبتزاز بأن المعترض يريد إلحاق الأذى بسمعة الكرة المصري، وبالتالي الإضرار بتنظيم مصر لكاس الأمم الإفريقية كما أنه لا يضر بسمعة الكرة المصرية شئ أكثر من العشوائية."

وتابع: "ما مدى أحقية شوبير في فرض نفسه كوصى علي الفريق فى مسألة اللعب أو عدم اللعب."

وواصل: "لا أعلم هل تصريحات شوبير تعبير عن رأيه الشخصي أم تعبير عن رأي اتحاد الكرة أم رأي منظومة أون سبورت وراديو أون.. ونعتقد أن شخصية بثقل هاني أبو ريدة لا يمكن أن يكون هذا رأيها أو توجهها."

واختتم بيانه قائلًا: "كما نعتقد أن منظومة أون منظومة مصرية محترمة تقف على مسافة واحدة من الجميع.. أما لو رأيه الشخصي فكيف يفترض بنا نثق في نزاهة وعدالة مسابقة هذا الرأي الشخصي لنائب رئيس اتحاد الكرة فيها".

أول رد من شوبير

من جانبه رد شوبير على هجوم تركي الشيخ، في تصريح مقتضب لمصراوي، قائلا: "أحلي بلد بلدي، أكتفي بذلك".

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الأزمة تتصاعد.. بعد حرب "شوبير وآل الشيخ".. بيراميدز يشكو اتحاد الكرة للكاف

صعّد نادي بيراميدز، أزمته مع الجبلاية، بشأن تأجيل مباريات الأهلي، حيث تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تويتر، صور من خطابها للكاف، جاء فيه: "حتى الآن، لعب نادينا صاحب المركز الثاني في الدوري 20 مباراة، بينما أقرب منافسينا الزمالك، الأول، والأهلي، الثالث، لعبا 18 و16 مباراة على الترتيب".

وتابع الخطاب: "جدول المباريات للأسابيع المقبلة تم تنظيمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم غير عقلاني ولا يضع حاجة الفرق للمنافسة في ظروف متساوية في الاعتبار، المباريات التي لم يلعبها منافسانا تم وضعها في نهاية الموسم بعد أن نكون قد لعبنا كل مبارياتنا، وسيكون منافسا (الزمالك والأهلي) لديهم حوافز أقل وإمكانيات أقل بالنظر لإرهاقهم والمناخ المختلف وترتيبهم في الدوري".

وأضاف: "نعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا.. وكذلك، مباراة الكأس بين فريقنا والأهلي لم يتم تحديد موعدها بعد رغم أنها يجب أن تلعب في الوقت الحالي بالنظر لنظام البطولة. الأهلي لديه العديد من اللاعبين المصابين وهذا يؤثر على فرصنا في الاستمرار في البطولة ويمنح منافسنا أفضلية غير عادل".

وواصل النادي في شكوته: "في أكثر من مرة، دعينا اتحاد الكرة لعلاج هذا الموقف بتحديد موعد مباريات الزمالك والأهلي في أقرب وقت، وقبل أن نلعب مبارياتنا المقبلة لتنظيم بطولة تمنح معاملة متساوية للجميع.. وحتى الآن، لا شيء حدث ليتم تلبية طلباتنا العادلة".

وتطرق الخطاب لتصريحات أحمد شوبير الأخيرة: "اليوم في برنامج إذاعي، قام نائب رئيس اتحاد الكرة ووالد لاعب الاهلي مصطفى شوبير بتصريح قاس وعنصري ضد النادي ومالكه، قائلا إن الجدول الموضوع للدوري والكأس لن يتغير وإن لا شيء سيحدث بالنسبة لطلبنا".

وختم بيراميدز بيانه قائلا: "وبحسب ما سبق، نسأل الكاف للتدخل طبقا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر".

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صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

تعرض سعد سمير مدافع الأهلي، للإصابة في كاحل القدم، خلال مران الفريق، مما أربك حسابات مارتن لاسارتي، المدير الفني، بسبب النقص العددي في صفوف المدافعين، قبل أيام من مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن سعد يخضع للفحص الطبي، الجمعة، حيث يترقب الجهازان الطبي والفني تحسن حالة اللاعب خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سيمبا.

وفي سياق متصل، خضع السداسي مروان محسن وإسلام محارب وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي، الخميس، لتدريبات تأهيلية على ملعب التتش، ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى مروان وحمدي فتحي ومحارب، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.

وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم، بأداء جلسة في «الجيم» والجري حول الملعب، ثم استكملوا مرانهم التأهيلي.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة ضربت نجومه، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على مستوى الدفاع، بعد إصابة ياسر إبراهيم وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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