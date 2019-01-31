حبيش: لا خيار الا ان تكون الحكومة بقدر الآمال والا يذهب البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ أنه "لدبنا انطباع ايجابي عقب اعلان تشكيل ​الحكومة​"، مشيراً الى أنه " كفانا فراغا ب​المؤسسات الدستورية​ ومبروك للبنانيين ​تشكيل الحكومة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حبيش أن "الاهم ما ستعمله الحكومة، والناس تنتظر الكثير من الاصلاحات والجميع يعرف أن وضع البلد ليس بأحسن حالاته، واليوم قطعنا القطوع الاول ونتمنى هذه الحكومة ان تقوم بإنجازات"ز

وشدد على أن "لا خيار الا ان تكون الحكومة بقدر الآمال والا يذهب البلد"، مؤكداً أنه "على الجميع التواضع والنظر لمصلحة الناس التي هي مصلحتهم".