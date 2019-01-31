باسيل: تكتلنا حصل على 11 وزيرا في الحكومة وهذا اكثر مما كنا نريد

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ أن "تكتل ​لبنان القوي​ حصل على 11 وزيرا في ​الحكومة​، وهذا اكثر مما كنا نريد"، مشيراً الى أنه "لا أحد يمكنه أن يمنع هذا الأمر بأي حجة بغض النظر اذا كان له غاية معينة"، لافتاً الى أن "هذه الحكومة لا يوجد فيها اصطفافات".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أنه "لا يوجد 3 عشرات في الحكومة"، معتبراً ان "البلد ارتاح عندما خرجنا من واقع الإنقسام العامودي، ونحن نمسك بيدينا الجانبين لنجمعهما معا".

ورأى "أننا لو قبلنا من أول لحظة بنتيجة الإنتخابات لما كنا وصلنا الى هنا"، مشيراً الى "أننا كنا 20 نائبا وأصبحنا 29، طرحوا علينا ان يقللوا من عدد حقائبنا ومن حقائب رئيس الجمهورية"، مشدداً على أنه "يجب علينا جميعا أن نقبل بالحقائق السياسية ونتعامل معها".

وأكد باسيل "اننا حصلنا على أكثر مما نريد، والمهم ان يحصل البنانيون على ما يريدون"، لافتاً الى أن "تكتلنا ليس كله "تيار وطني حر" فنحن لدينا شخصيات مستقلة وحزب الطاشناق واللقاء التشاوي، وهو بهذا الإطار طبعا، اللقاء التشاوري له خصوصيته ووضعيته".

ورأى ان "الأهم أنه انكسرت الآحاديات بالطوائف بفعل القانون النسبي، وهذا امر انعكس بحكومة الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنه "للأسف حاول البعض أن يثبت حقائق دستورية جديدة وواجهناه، اليوم لدينا حكومة تحترم المعايير عدا مكان واحد، ونحن قاتلنا بموضوع المناصفة الحقيقية بالحكومة".

وشدد على "أننا لم نترك فكرة أو مبادرة إلا وعملناها لأن البعض اعتبر ان العهد يدفع ثمن العرقلة"، مشيراً الى أنه "لم يترك شيء الا وقد عمل عليه، وقد تم ابتزاز المواطنين عبر تخويفهم من الوضع الإقتصادي، ليفرضوا علينا شيء ما"، مؤكداً أن "هذا البلد لا يسير بالفرض، نجحنا بتأليف حكومة بالمعايير والتنازلات ونتشارك جميعا بالتنازلات ولا نمس بؤسس التمثيل".

وأشار باسيل الى أنه "وقت قد ضاع، وولا مرة نتعلم من ذلك، عدنا الى نفس النتيجة التي نريد ان نصل اليها"، مشدداً على "اننا نطالب بحقوق ولا احد يمكنه ان ينتزعها منا، ونحن تكتل هذا طبيعته حصلنا على 11 وزيرا".

ولفت الى "اننا كلنا نريد ان نعمل سويا بهذه الحكومة ومن يريد ان يعرقلنا سنواجهه، ومن يتعاون معنا سنتعاون معه واكثر"، مشدداً على ان "أولوياتنا اقتصاد، فساد ونازحين، وهؤلاء مرتبطين ببعضهم البعض لا يمكن ان نفك واحدة عن الأخرى".

وأكد "اننا لا نرى انفسنا السلطة، بل نحن بذهنية الممانعة السياسية"، داعياً الجميع الى "العمل سويا حيث يمكننا أن نعمل الكثير، ونجاح احد بوزارته هو نجاح للجميع".

ولفت الى أن "الحكومة السابقة فشلت بالكثير من الملفات"، مشيراً الى أنه "مبروك للبنانيين حققنا الكثير واسقطنا الكثير واعدهم اننا سنعمل أكر بكثير حتى لا يقع الاقتصاد ونقع معه"، معتبراً أن "كل السنوات السابقة اوصلتنا الى هنا، ولنا شرف محاولة انقاذ البلد".