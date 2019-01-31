واكيم: موقف "القوات" المشرف أنقذ الوضع وأدى إلى تشكيل الحكومة

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّه "كما جرت العادة، موقف مشرّف لـ"حزب القوات اللبنانية" ينقذ الوضع ويؤدّي إلى تشكيل الحكومة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كالعادة وتبعًا للفولكلور السياسي اللبناني، شكر موجّه للجميع، يساوى المنقذ بالمعرقل".
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