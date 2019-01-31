واكيم: موقف "القوات" المشرف أنقذ الوضع وأدى إلى تشكيل الحكومة

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّه "كما جرت العادة، موقف مشرّف لـ"حزب ​القوات اللبنانية​" ينقذ الوضع ويؤدّي إلى ​تشكيل الحكومة​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كالعادة وتبعًا للفولكلور السياسي اللبناني، شكر موجّه للجميع، يساوى المنقذ بالمعرقل".