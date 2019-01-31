اشار رئيس ​الحكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "اخيرا تشكلت الحكومة التي نبارك لرئيسها وأعضائها بالمسؤوليات ​الجديدة​ ونتمنى لهم ان يكونوا على قدر آمال اللبنانيين والتحديات الكبيرة المنتظرة"، مضيفا:"نبارك لمعالي وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني ، ابن ​طرابلس​، ونحن على ثقة أنه سيكون على قدر الامال المعقودة عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: نبارك للحريري والوزراء بالمسؤوليات الجديدة ونتمنى لهم ان يكونوا على قدر الآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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