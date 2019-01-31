توجّه الحريري وريا الحسن الى ضريح والده لقراءة الفاتحة

توجّه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية ريّا الحسن، الى ضريح الرئيس الراحل ​رفيق الحريري​ في ​بيروت​، لقراءة الفاتحة عن روحه.

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