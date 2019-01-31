علي حسن خليل لنبيه بري: "ثقتك قد الدني"

نشر وزير المال ​علي حسن خليل​، على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وأرفقها بالتعليق الآتي: "ثقتك قد الدني". يُذكر أنّه أُعيد اختيار خليل لتولّي حقيبة المالية في الحكممة الجديدة.

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