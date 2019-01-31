الوزير صالح الغريب: الشعب اللبناني ينتظر الكثير من الحكومة

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حديث تلفزيوني أن "الشعب اللبناني ينتظر الكثير من الحكومة خصوصا في الملفات المعيشية"، مضيفا:"املنا كبير أن نكون داخل حكومة انسجام وتعاون"، مؤكدا اننا "نحن في السياسة لا لبث في هويتنا اشكر الأمير طلال ارسلان على تسميتي وثقته بي واشكر الرئيس ميشال عون على اختياري وزيرا في الحكومة".
وأكد العريب أننا "في الجبل همنا واحد ومصيرنا واحد ونمد يدنا للجميع ونحن طلاب سلم"، معتبرا أن "عهد الرئيس عون هو عهد الأمل".
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