الوزير صالح الغريب: الشعب اللبناني ينتظر الكثير من الحكومة

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حديث تلفزيوني أن "​الشعب اللبناني​ ينتظر الكثير من ​الحكومة​ خصوصا في الملفات المعيشية"، مضيفا:"املنا كبير أن نكون داخل حكومة انسجام وتعاون"، مؤكدا اننا "نحن في ال​سياسة​ لا لبث في هويتنا اشكر الأمير ​طلال ارسلان​ على تسميتي وثقته بي واشكر ​الرئيس ميشال عون​ على اختياري وزيرا في الحكومة".

وأكد العريب أننا "في الجبل همنا واحد ومصيرنا واحد ونمد يدنا للجميع ونحن طلاب سلم"، معتبرا أن "عهد الرئيس عون هو عهد الأمل".