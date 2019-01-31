جنبلاط بارك للحريري تشكيل الحكومة: سنساعدك ضمن الثوابت التي نؤمن بها ونعترض على أي خلل

بارك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، لرئيس الوزراء سعد الحريري، تشكيل الحكومة، قائلًا: "مبروك شيخ سعد الحكومة بعد جهد جهيد. سنساعدك ضمن الثوابت الّتي نؤمن بها في الحزب، ونعترض على أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما جرى في دير عمار ومصفاة طرابلس.
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بالمناسبة، لم تكن ملاحظتي اليوم حول تأخير التشكيل إلّا من باب التخمين، ولا داعي لجعلها مادّة خلاف. المهم المستقبل".
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