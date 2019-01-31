جنبلاط بارك للحريري تشكيل الحكومة: سنساعدك ضمن الثوابت التي نؤمن بها ونعترض على أي خلل

بارك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، لرئيس الوزراء ​سعد الحريري​، ​تشكيل الحكومة​، قائلًا: "مبروك شيخ سعد الحكومة بعد جهد جهيد. سنساعدك ضمن الثوابت الّتي نؤمن بها في الحزب، ونعترض على أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما جرى في ​دير عمار​ و​مصفاة طرابلس​.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بالمناسبة، لم تكن ملاحظتي اليوم حول تأخير التشكيل إلّا من باب التخمين، ولا داعي لجعلها مادّة خلاف. المهم المستقبل".